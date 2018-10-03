Ещё
На Красной площади сменят деревья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Красной площади высадят новые липы в конце октября 

Москва24 + ещё 3 14 часов назад
Фото: Москва24
На Красной площади на тротуаре вдоль ГУМа в конце октября высадят более 30 новых лип. Высадкой деревьев займутся специалисты Управления делами президента России.
Начальник Службы садово-паркового содержания Дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" Управделами Анна Денисова сообщила, что специалисты на протяжении трех лет наблюдали за ухудшающимся состоянием лип.
"У деревьев было выявлено несколько заболеваний, которые не поддавались лечению несмотря на все наши усилия. Липы умирали одна за одной, и уже было потеряно шесть из 36", — цитирует Денисову ТАСС.
По ее словам, летом этого года от москвичей поступили жалобы на состояние деревьев на Красной площади.
Денисова подчеркнула, что для вырубки деревьев оформлены все необходимые документы. Специалисты начнут высаживать новые деревья 25-26 октября, когда закончится замена покрытия на тротуаре вдоль ГУМа.
По ее словам, планируется высадить уже взрослые деревья высотой пять метров.
Ранее сообщалось, что в ноябре на площади перед южным входом на станцию метро "Улица 1905 года" высадят деревья. Столичные власти планируют создать на площади зеленый амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. На южной стороне площади установят лавочки.
А в подмосковных Химках 22 сентября в 6-ой раз провели экологическую акцию "Наш лес. Посади свое дерево". В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек. Посадки производились на 192 площадках. Отмечается, что 39 них были организованы специально для местных жителей.
Москва24: последние новости
Мосводосток привлек к дежурству спецтехнику из-за дождя Найденных в Москве 15 змей передадут в зоопарк Еврейский музей покажет картины Левитана в контексте авторского кино
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля398
«Это радость, когда русские идут»121
Орлова отказалась посетить концерт в честь Фриске17
Он поставил всемогущую американскую мафию на колени7
Украина готовилась к бою под Крымским мостом448
Видео
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
00:29
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля
Происшествия
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
04:08
Орлова отказалась посетить концерт в честь Фриске
Шоу-бизнес
00:50
Поклонская дебютировала в кино
Общество
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение