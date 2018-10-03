На Красной площади сменят деревья

На Красной площади высадят новые липы в конце октября

На Красной площади на тротуаре вдоль ГУМа в конце октября высадят более 30 новых лип. Высадкой деревьев займутся специалисты Управления делами президента России.

Начальник Службы садово-паркового содержания Дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" Управделами Анна Денисова сообщила, что специалисты на протяжении трех лет наблюдали за ухудшающимся состоянием лип.

"У деревьев было выявлено несколько заболеваний, которые не поддавались лечению несмотря на все наши усилия. Липы умирали одна за одной, и уже было потеряно шесть из 36", — цитирует Денисову ТАСС.

По ее словам, летом этого года от москвичей поступили жалобы на состояние деревьев на Красной площади.

Денисова подчеркнула, что для вырубки деревьев оформлены все необходимые документы. Специалисты начнут высаживать новые деревья 25-26 октября, когда закончится замена покрытия на тротуаре вдоль ГУМа.

По ее словам, планируется высадить уже взрослые деревья высотой пять метров.

Ранее сообщалось, что в ноябре на площади перед южным входом на станцию метро "Улица 1905 года" высадят деревья. Столичные власти планируют создать на площади зеленый амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. На южной стороне площади установят лавочки.

А в подмосковных Химках 22 сентября в 6-ой раз провели экологическую акцию "Наш лес. Посади свое дерево". В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек. Посадки производились на 192 площадках. Отмечается, что 39 них были организованы специально для местных жителей.