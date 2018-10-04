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Школьники побывали на флэшмобе по пожарной безопасности
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В Москве флэшмоб по пожарной безопасности посетили более пятисот школьников 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Столичные спасатели провели флешмоб по пожарной безопасности для школьников в День гражданской обороны России, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС.
"В столице прошел масштабный флешмоб по тематике гражданской обороны "Готовность на Отлично!", в котором приняли участие более 500 школьников. Это своеобразная обучающая программа, посвященная 86-й годовщине со Дня образования Гражданской обороны страны", — сказал собеседник агентства.
Школьники выполняли тематические задания: надевали на скорость противогазы, костюмы химзащиты, боевую одежду пожарных, накладывали шины на руки и отрабатывали навыки оказания помощи на манекенах.
Помимо этого дети участвовали в эстафетах и квестах. В одном из квестов школьники собирались на пожар, повторяя все действия боевых подразделений, в другом — отрабатывали заявки, которые поступили в Центр управления в кризисных ситуациях московского главка МЧС.
Флешмоб проходит второй год подряд. В прошлом году в нем участвовали более 300 школьников.
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