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Стала известна судьба найденных в Москве змей
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Найденных в Москве змей передадут в зоопарк 

Вечерняя Москва + ещё 1 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В питомник Костромской области 4 октября отправятся 15 удавов и полозов, которые в разное время были обнаружены в Москве. Теперь пресмыкающиеся поселятся в эколого-биологическом центре «Следово» имени Ю. И. Карвацкого.
Как сообщили в пресс-службе департамента столичного природопользования, все змеи поступили Центр передержки животных в разное время и при различных обстоятельствах.
Так, удав длиной около трех метров обнаружили в марте 2018 года в подсобном помещении хостела «Луна» на Волгоградском проспекте. Сотрудники Лефортовской межрайонной прокуратуры возбудили дела об административных правонарушениях. По решению суда хозяевам гостиницы был выписан штраф.
Остальных змей обнаружили горожане, которые позвонили на «горячую линию», сообщили на сайте РИА Новости. После их сообщений специалисты Центра передержки доставили пресмыкающихся в питомник.
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