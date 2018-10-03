В столице соберутся танцоры по брейк-дансу

Более 400 танцоров по брейк-дансу из 15 стран соберутся в Москве

На отборочном этапе победителей определят в следующих номинациях: брейк-команда профессионалов, детский коллектив, а также bboy и bgirl. Судить соревнования будут лидеры международного танцпола, чемпионы и вице-чемпионы мира: SOKOL, KIENJUICE, UFO TECHNICS, RESKI, TOP9, MZK, FANTOS.

"Ежегодно в гипермолле проходят танцевальные и спортивные соревнования, которые собирают тысячи сильнейших участников и команды из разных городов России и стран ближнего зарубежья. В мастерстве соревнуются представители десятков и сотен спортивных клубов. На площадке регулярно проводятся состязания и фестивали по самым разным дисциплинам — от шахматных турниров и интеллектуальных игр до танцевальных баттлов. В будущем мы продолжим развивать и поддерживать такие, ставшие уже традиционными, мероприятия", — рассказала директор по маркетингу ТЦ «Горбушкин двор» Венера Хамидулина.

Диджеи мероприятия — участники и победители международных и российских фестивалей и баттлов Scenario Battle (Франкфурт, Германия), Gorzow Funkowo (Польша), Original breakers session (Россия), а также многих других крупных событий в мире музыки: FUNKY NICE, LEG1ONER, OBC, MAXGREAT.

Мастер церемонии KIENYA — профессиональный танцор, директор школы танцев по брейк-дансу, ведущий, организатор чемпионатов, участник баттлов и танцор всемирно известной команды HUNTERS.