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В районе «Москва-сити» может появиться новый ж/д вокзал
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В районе «Москва-сити» может появиться новый ж/д вокзал 

Москва меняется + ещё 5 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Новый железнодорожный вокзал может появиться в районе «Москва-сити». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«По поводу Москвы — окончательные решения еще не приняты. Мы рассматриваем в комплексе развития вокзалов и с точки зрения ВСМ (высокоскоростная магистраль «Москва — Казань», — прим. Агентства городских новостей «Москва») и с точки зрения роста объема движения по направлению «центр-юг». Исходя из этого мы сегодня одновременно анализируем несколько опций. Это дальнейшее серьезное развитие Павелецкого вокзала, мы рассматриваем возможность строительства нового вокзала в районе «Сити»», — сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») Виталий Вотолевский.
Отмечается, что в рамках реализации проекта ВСМ, Курский вокзал также будет реконструирован.
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