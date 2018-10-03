В районе «Москва-сити» может появиться новый ж/д вокзал

Новый железнодорожный вокзал может появиться в районе «Москва-сити». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«По поводу Москвы — окончательные решения еще не приняты. Мы рассматриваем в комплексе развития вокзалов и с точки зрения ВСМ (высокоскоростная магистраль «Москва — Казань», — прим. Агентства городских новостей «Москва») и с точки зрения роста объема движения по направлению «центр-юг». Исходя из этого мы сегодня одновременно анализируем несколько опций. Это дальнейшее серьезное развитие Павелецкого вокзала, мы рассматриваем возможность строительства нового вокзала в районе «Сити»», — сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») Виталий Вотолевский.

Отмечается, что в рамках реализации проекта ВСМ, Курский вокзал также будет реконструирован.