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Москвичам посоветовали отказаться от авто
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«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев

Москвичам посоветовали отказаться от авто 

Российская Газета + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вечером обстановка на дорогах Москвы будет напряженной из-за дождя и множества небольших ДТП. В связи с этим специалисты ЦОДД рекомендовали автолюбителям отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик.
В свою очередь, сервис "Яндекс. Пробки" прогнозирует, что движение в Москве будет затруднено и до часа пик. Заторы сохранятся в течение ближайших пяти часов.
Пока на дорогах столицы — 5 баллов из 10 возможных. Серьезные пробки наблюдаются на востоке МКАД и в центре на Софийской и Кремлевской набережных.
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