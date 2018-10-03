Москвичам посоветовали отказаться от авто 

Вечером обстановка на дорогах Москвы будет напряженной из-за дождя и множества небольших ДТП. В связи с этим специалисты ЦОДД рекомендовали автолюбителям отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик.
В свою очередь, сервис "Яндекс. Пробки" прогнозирует, что движение в Москве будет затруднено и до часа пик. Заторы сохранятся в течение ближайших пяти часов.
Пока на дорогах столицы — 5 баллов из 10 возможных. Серьезные пробки наблюдаются на востоке МКАД и в центре на Софийской и Кремлевской набережных.