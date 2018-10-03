Горожане стали расходовать меньше электроэнергии

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Москвичи стали расходовать меньше электроэнергии 

Москва24 6 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы :
Энергоемкость валового регионального продукта в Москве за последние годы снизилась. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Удельный расход топлива на выработку единицы тепловой и электрической мощности был снижен с 4,13 кг условного топлива в 2012 году до 3,2 кг в 2017 году", — сказал Бирюков, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
Заместитель мэра сравнил электропотребление в Москве с другими мировыми мегаполисами, чье население превышает 8,5 млн человек. Москва сегодня обеспечивает электроэнергией более 15 млн своих жителей. Столица имеет показатель на уровне 959 киловатт-час на человека в год. При этом в Лондоне, отмечает Бирюков, этот показатель составляет 1500 киловатт-час, в Нью-Йорке — 2500 киловатт-час на человека ежегодно.
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