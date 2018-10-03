Ещё
Почтамт на Мясницкой признали памятником
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы признали памятником здание Почтамта на Мясницкой 

ТАСС + ещё 11 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы признали объектом культурного наследия регионального значения ансамбль Старого Московского Почтамта на Мясницкой улице. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.
"Ансамбль Почтамта на Мясницкой — уникальный комплекс зданий, соединивший в себе детали и усадебного, и советского прошлого. Например, главный корпус (строение 1) сохранил объемно-пространственную структуру XIX века, а здание газетного почтамта (строение 16) является прекрасным образцом архитектуры конструктивизма. Теперь любые ремонтные и реставрационные работы в ансамбле Московского почтамта будут проводиться только под контролем специалистов и после согласования с департаментом культурного наследия", — привела пресс-служба слова главы департамента Алексея Емельянова.
В состав ансамбля вошли главный и конюшенный корпуса, кладовая и газетный почтамт.
В конце XVIII века владение представляло собой самую крупную в квартале усадьбу, которая на тот момент принадлежала Демидовым — семье уральских заводчиков, меценатов и благотворителей. С 1828 года она перешла во владение Московского Императорского Почтамта и стала развиваться в качестве казенного владения. После революции 1917 года функция обслуживания почтамта сохранилась.
ТАСС: последние новости
Еврейский музей в Москве покажет полотна Исаака Левитана через призму кинематографа Поезда Московского центрального кольца начали готовить к зиме Медведев назвал Шарля Азнавура "душой и голосом великих культур Франции и Армении"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину приготовили к скорой войне с Россией358
Путин назвал Скрипаля подонком685
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг28
Каннибалы расчленили юношу в Ленобласти23
Отравленные Скрипали появились на публике103
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение