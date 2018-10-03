Почтамт на Мясницкой признали памятником

Власти Москвы признали памятником здание Почтамта на Мясницкой

Власти Москвы признали объектом культурного наследия регионального значения ансамбль Старого Московского Почтамта на Мясницкой улице. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Ансамбль Почтамта на Мясницкой — уникальный комплекс зданий, соединивший в себе детали и усадебного, и советского прошлого. Например, главный корпус (строение 1) сохранил объемно-пространственную структуру XIX века, а здание газетного почтамта (строение 16) является прекрасным образцом архитектуры конструктивизма. Теперь любые ремонтные и реставрационные работы в ансамбле Московского почтамта будут проводиться только под контролем специалистов и после согласования с департаментом культурного наследия", — привела пресс-служба слова главы департамента Алексея Емельянова.

В состав ансамбля вошли главный и конюшенный корпуса, кладовая и газетный почтамт.

В конце XVIII века владение представляло собой самую крупную в квартале усадьбу, которая на тот момент принадлежала Демидовым — семье уральских заводчиков, меценатов и благотворителей. С 1828 года она перешла во владение Московского Императорского Почтамта и стала развиваться в качестве казенного владения. После революции 1917 года функция обслуживания почтамта сохранилась.