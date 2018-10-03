Москва примет участие в Общеевропейском учете птиц

Москва впервые примет участие в Общеевропейском учете птиц

Столица впервые примет участие в Общеевропейском учете птиц, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс–службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В первые октябрьские выходные — 6 по 7 октября — москвичи выйдут в столичные парки, чтобы понаблюдать за птицами и подсчитать вид и количество увиденных пернатых. Принять участие в акции могут как одиночные добровольцы, так и коллективы энтузиастов. Обобщить полученные из столичных парков данные помогут волонтеры, студенты Института естествознания и спортивных технологий МГПУ. Всю обработанную информацию передадут партнерству "Птицы и люди", координирующему мероприятие Общеевропейского учета птиц по всей России, а затем в координационный центр акции в Люксембурге.

В текущем году отмечается 25-я годовщина Общеевропейского учета птиц. В первые выходные октября на "перепись" пернатых традиционно выйдут и жители Европы и Центральной Азии. Московские парки в этом году поучаствуют в акции впервые.