В метро уменьшат количество рекламы

Количество рекламы в столичном метрополитене сократят на 70%

Количество рекламы в столичном метрополитене сократят на 70%, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

«Московский метрополитен начнет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах, уменьшив количество рекламных мест на 70%. По пожеланиям пассажиров теперь будет полностью исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций, — сообщили в пресс-службе.

В столичном метрополитене пояснили, что теперь реклама не будет размещаться непосредственно на станциях и на эскалаторных наклонах.

«Встретить ее можно будет только в поездах и в специальных лайтбоксах в межстанционных переходах. Важно, что лайтбоксы — это носители с дополнительной подсветкой, и их использование в рекламе повысит общую освещенность пассажирской зоны», — рассказали в подземке.

В пресс-службе отметили, что сейчас дополнительно прорабатываются новые рекламные носители.

«Они будут органично вписываться в дизайн станций, которые украсят московское метро и порадуют пассажиров», — подчеркнули в метрополитене.

В пресс-службе особо подчеркнули, что теперь ГУП «Московский метрополитен» будет самостоятельно продавать рекламу.