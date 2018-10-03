В метро уменьшат количество рекламы

Количество рекламы в столичном метрополитене сократят на 70%, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
«Московский метрополитен начнет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах, уменьшив количество рекламных мест на 70%. По пожеланиям пассажиров теперь будет полностью исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций, — сообщили в пресс-службе.
В столичном метрополитене пояснили, что теперь реклама не будет размещаться непосредственно на станциях и на эскалаторных наклонах.
«Встретить ее можно будет только в поездах и в специальных лайтбоксах в межстанционных переходах. Важно, что лайтбоксы — это носители с дополнительной подсветкой, и их использование в рекламе повысит общую освещенность пассажирской зоны», — рассказали в подземке.
В пресс-службе отметили, что сейчас дополнительно прорабатываются новые рекламные носители.
«Они будут органично вписываться в дизайн станций, которые украсят московское метро и порадуют пассажиров», — подчеркнули в метрополитене.
В пресс-службе особо подчеркнули, что теперь ГУП «Московский метрополитен» будет самостоятельно продавать рекламу.
«Это позволит сделать распределение рекламных мест открытым, прозрачным и удобным для рекламодателей» — рассказали в пресс-службе метрополитена.