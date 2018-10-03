В Москве на брелоках «Тройки» изобразят слона и жирафа

Брелоки с функцией карты "Тройка" украсят изображениями африканского слона и жирафа к 111-летию Дарвиновского музея, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"К 111-летию Дарвиновского музея в метро появятся тематические брелоки с функцией карты "Тройка", на которых изображены экспонаты выставки "Саванна" — африканский слон и жираф. Праздничные сувениры напомнят горожанам о дне рождения крупнейшего музея эволюции в России", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сувениры выпустят тиражом три тысячи экземпляров. Они поступят в продажу 4 октября.

"Дизайн брелоков посвящен дню рождения крупнейшего музея эволюции в России. За 111 лет в Дарвиновском музее собрали богатые научные коллекции, которые насчитывают более 400 тысяч экспонатов", — рассказал порталу руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Добавляется, что купить брелоки можно будет в сувенирных витринах на стойках "Живое общение", сувенирных магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская", а также в сувенирных киосках Дарвиновского музея. Они будут стоить 300 рублей.