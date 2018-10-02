Транспортно-пересадочный узел «Калужская» затронет район Коньково

Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Калужская» утвержден. Согласно нему, территория пройдет через три района столичного юго-запада: Обручевский, Черемушки и Коньково.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте mos.ru . «Утвердить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла „Калужская“, — говорится в постановлении. Площадь проектируемой территории составляет 51 га.

Проект планировки ТПУ „Калужская“ подготовлен для оптимизации пешеходных потоков пассажиров, создания для них комфортных условий, разделения потоков людей, которые пользуются городским и коммерческим транспортом.