Каждому дому подарим уютный дворик

Управы районов города приступили к формированию плана благоустройства дворов на следующий год. «Вечерка» узнала, что необходимо сделать для того, чтобы новая зона отдыха или детская площадка появились у вашего дома.

Регулярный ремонт дворов в столице проводят раз в семь лет — высаживают деревья и кусты, меняют лавочки. Но иногда этого не достаточно, и жители хотят полностью преобразовать внутридомовое пространство. В таком случае москвичам нужно обратиться в управу своего района или префектуру округа. После того как власти включат двор в программу благоустройства, специалисты приступят к формированию плана работ и проекта. Его, кстати, жители могут подготовить и сами. Главное, чтобы он учитывал расположение коммуникаций и не выбивался из стандартного бюджета.

— Чтобы составить проект и прийти к общим решениям, мы проводим встречи, создаем чаты с жителями в мессенджерах, — рассказал глава Мещанского района Дмитрий Башаров . — Еще предложения к нам поступают через соцсети. После этого жителям сообщают, когда работы начнутся и когда их планируется завершить.

Если благоустройство ведется с нарушениями, обратиться можно также в управу или префектуру округа. После ремонта поддерживать состояние территории должна управляющая компания.

СПРАВКА

Если ваш двор благоустроен, но где-то не работают фонари, скапливаются лужи или плохо почищены дорожки, можно обратиться на портал «Наш город» или по телефону (495) 777-77-77.