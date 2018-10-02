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Каждому дому подарим уютный дворик
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Каждому дому подарим уютный дворик 

Вечерняя Москва + ещё 1 19 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Управы районов города приступили к формированию плана благоустройства дворов на следующий год. «Вечерка» узнала, что необходимо сделать для того, чтобы новая зона отдыха или детская площадка появились у вашего дома.
Регулярный ремонт дворов в столице проводят раз в семь лет — высаживают деревья и кусты, меняют лавочки. Но иногда этого не достаточно, и жители хотят полностью преобразовать внутридомовое пространство. В таком случае москвичам нужно обратиться в управу своего района или префектуру округа. После того как власти включат двор в программу благоустройства, специалисты приступят к формированию плана работ и проекта. Его, кстати, жители могут подготовить и сами. Главное, чтобы он учитывал расположение коммуникаций и не выбивался из стандартного бюджета.
— Чтобы составить проект и прийти к общим решениям, мы проводим встречи, создаем чаты с жителями в мессенджерах, — рассказал глава Мещанского района Дмитрий Башаров. — Еще предложения к нам поступают через соцсети. После этого жителям сообщают, когда работы начнутся и когда их планируется завершить.
Если благоустройство ведется с нарушениями, обратиться можно также в управу или префектуру округа. После ремонта поддерживать состояние территории должна управляющая компания.
СПРАВКА
Если ваш двор благоустроен, но где-то не работают фонари, скапливаются лужи или плохо почищены дорожки, можно обратиться на портал «Наш город» или по телефону (495) 777-77-77.
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