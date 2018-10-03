Выставка Левитана открывается в Еврейском музее

Пейзажи, кино и «Русская тоска»: в Еврейском музее открывается выставка Исаака Левитана

В экспозиции представят более 30 пейзажей из собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Израиля и Плесского историко-художественного заповедника.

В Еврейском музее и центре толерантности 4 октября открывается выставка « Исаак Левитан и авторский кинематограф». В экспозиции представят более 30 пейзажей художника из собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Израиля и Плесского историко-художественного заповедника.

Работать над объединением живописи и кино будет художник Эй Джей Вайссбард. Он готовил проекты для драматических, балетных, оперных выступлений и выставок на международных площадках от театра Ла Скала в Милане до Центра Линкольна в Нью-Йорке.