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Выставка Левитана открывается в Еврейском музее
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Пейзажи, кино и «Русская тоска»: в Еврейском музее открывается выставка Исаака Левитана 

Mos.ru + ещё 13 8 часов назад
Фото: Mos.ru
В экспозиции представят более 30 пейзажей из собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Израиля и Плесского историко-художественного заповедника.
В Еврейском музее и центре толерантности 4 октября открывается выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф». В экспозиции представят более 30 пейзажей художника из собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Израиля и Плесского историко-художественного заповедника.
Авторское кино XX и XXI века предложило новое прочтение работ Левитана: на экране его пейзаж предлагает режиссеру вдохновение и выступает в качестве действующего лица. Знаменитые «пейзажи настроения» интегрируют в контекст кинематографа — создатели выставки используют кадры из картин Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Андрея Кончаловского, Романа Балаяна, Сергея Соловьева, Андрея Звягинцева, Александра Довженко и других режиссеров.
Работать над объединением живописи и кино будет художник Эй Джей Вайссбард. Он готовил проекты для драматических, балетных, оперных выступлений и выставок на международных площадках от театра Ла Скала в Милане до Центра Линкольна в Нью-Йорке.
А чтобы по-новому осмыслить присутствие художника и его образности в окружающем пространстве, в Еврейском музее создали медиапроект «Русская тоска». Это интерактивная карта России, которая соотносит картины Левитана с местами, где они создавались, а кадры из отечественных фильмов — с местами съемок. В проекте приняли участие Борис Гройс, Ольга Свиблова, Павел Пепперштейн, Арсений Жиляев и другие деятели искусства и культуры.
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