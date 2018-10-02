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Иммиграция в Москву снизилась в два раза
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Иммиграция в Москву стала ниже в два раза 

Мир24 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Темпы иммиграции в Москву снизились в два раза. Такое заявление сделал историк, председатель Комиссии по миграционной политике Совета по делам национальностей правительства столицы РФ Юрий Московский, сообщает «Вечерняя Москва».
«Темпы иммиграции в Москву ниже в два раза, чем в восьмидесятые годы. В принципе иммиграция стала ниже, чем в годы советской власти в два, а то и в три раза в силу разных причин», — сказал Юрий Московский.
По его словам, снижается количество людей, переезжающих в Москву не только из других городов России, но и из других стран.
В числе причин снижение темпов иммиграции в Москву эксперт назвал отсутствие строек, массовых наборов в армию и открытие филиалов ведущих российских вузов в других городах, в том числе и в соседних с Москвой.
Ранее специалисты составили рейтинг городов и регионов РФ, привлекательных для россиян при вопросе смены места жительства. В список помимо Москвы и Санкт-Петербурга попали Краснодарский край, Татарстан, Крым, Севастополь, Калининградская, Белгородская, Тюменская и Новосибирская области. Теряют популярность Приволжский, Сибирский, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа.
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