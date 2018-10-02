Названо число дворников в столице этой зимой

Около 30 тыс. дворников будут убирать снег в Москве этой зимой

Около 30 тыс. дворников и более 25 тыс. рабочих, управляющих спецтехникой, будут убирать снег в Москве этой зимой, сообщила пресс-служба столичной мэрии

"Сформировано 6,5 тыс. бригад (25,3 тыс. рабочих) для уборки улично-дорожной сети. В работе на дворовых территориях будет задействовано 29 тыс. дворников и 30 тыс. средств малой механизации. Для очистки кровель от снега и наледи укомплектовано 4,2 тыс. бригад (16,2 тыс. рабочих)", — говорится в сообщении.

Также будет задействовано 17,6 тыс. единиц дорожно-уборочной техники. Утилизацию снега будут обеспечивать 56 стационарных и 24 мобильных снегосплавных пунктов (общая мощность — 240 тыс. кубометров снега в сутки).

Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы 1273 бригады. Подготовлено 745 единиц специализированной техники, свыше 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок).

На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 375,9 тыс. тонн мазута, 477,1 тыс. тонн угля, 26,4 тыс. тонн дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения города Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов.