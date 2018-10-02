МЦК продлит работу из-за матча

МЦК продлит работу до двух часов ночи из-за позднего матча ЦСКА — «Реал»

Режим работы Московского центрального кольца (МЦК) продлен до 02:00 со 2 на 3 октября в связи с проведением позднего матча футбольной Лиги чемпионов ЦСКА — "Реал" , который пройдет на стадионе "Лужники". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Московской железной дороги.

"Компания "РЖД" совместно со столичным метрополитеном в день матча между футбольными командами ЦСКА и "Реал", который пройдет сегодня, 2 октября, на стадионе Лужники, продлила режим работы Московского центрального кольца до 2 часов ночи. Работа Московского центрального кольца до глубокой ночи позволит болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте", — сказали в пресс-службе.

Так, в ночь на 3 октября с 21:00 до 02:00 мск "Ласточки" на МЦК будут курсировать каждые 10 минут.

ЦСКА в первом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с чешской "Викторией" (Пльзень) со счетом 2:2. "Реал" дома разгромил итальянскую "Рому" со счетом 3:0. Матч группы G пройдет 2 октября в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи — 22:00 мск.