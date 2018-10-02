CNN порекомендовал туристам Москву

Американский CNN включил Москву в список из десяти лучших мест на планете для осеннего путешествия. Авторы считают, что у нас особенно красивый листопад. Здесь сложно не согласиться. https://t.co/rfwCltrdRq pic.twitter.com/xWrxungmkO— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2. Oktober 2018