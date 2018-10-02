Ещё
CNN порекомендовал туристам Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин: Москву включили в список из десяти лучших мест на планете для осеннего путешествия 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Москву включили в список из десяти лучших мест на планете для осеннего путешествия. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
«Американский CNN включил Москву в список из десяти лучших мест на планете для осеннего путешествия. Авторы считают, что у нас особенно красивый листопад. Здесь сложно не согласиться», — написал мэр.
С 28 сентября по 7 октября в столице проходит фестиваль «Золотая осень».
Агентство «Москва»: последние новости
Доходный дом Бройдо-Бурдакова в центре Москвы планируют отреставрировать к весне 2019 г. Пять станций серой ветки метро изменят режим работы с 3 октября по 21 ноября из-за строительства БКЛ С.Собянин назначил префектов административных округов Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ответили на угрозы США нанести удар343
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии850
Ситуация в Ереване резко обострилась53
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг29
На станции МЦК упал лифт с пассажирами13
Видео
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
01:27
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
Происшествия
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Армия
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:15
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Происшествия Другое
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
01:26
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение