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Названы самые популярные продукты у москвичей
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Названы продукты, на которые москвичи тратят больше всего денег 

РИА Новости + ещё 2 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Москвичи в 2017 году потратили больше всего денег на хлеб, мясо и молоко, чем на другие продукты, следует из данных Мосгорстата, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Так, по данным ведомства, в тройку продуктов, на которые москвичи больше всего потратили денег, вошли хлеб, мясо и молоко: в 2017 году их месячная стоимость для одного жителя столицы в среднем составила 1 тысячу, 2,4 тысячи и 1,2 тысячи рублей соответственно.
Меньше всего денег у жителей столицы ушло на картофель, сахар и сладости, яйца и растительное масло — по состоянию на прошлый год, в месяц за эти продукты один москвич отдал от 90 до 274 рублей.
Как пояснили в Мосгорстате, в набор самых необходимых продуктов входят хлеб и хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, яйца, растительное, масло, чай, кофе и другие безалкогольные напитки, молоко, мясо и рыба, а также их производные.
В 2017 году стоимость такой продовольственной корзины на месяц для одного москвича составила 7,7 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом почти на две тысячи рублей.
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