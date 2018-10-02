Названы самые популярные продукты у москвичей

Названы продукты, на которые москвичи тратят больше всего денег

Москвичи в 2017 году потратили больше всего денег на хлеб, мясо и молоко, чем на другие продукты, следует из данных Мосгорстата, поступивших в распоряжение РИА Новости

Так, по данным ведомства, в тройку продуктов, на которые москвичи больше всего потратили денег, вошли хлеб, мясо и молоко: в 2017 году их месячная стоимость для одного жителя столицы в среднем составила 1 тысячу, 2,4 тысячи и 1,2 тысячи рублей соответственно.

Меньше всего денег у жителей столицы ушло на картофель, сахар и сладости, яйца и растительное масло — по состоянию на прошлый год, в месяц за эти продукты один москвич отдал от 90 до 274 рублей.

Как пояснили в Мосгорстате, в набор самых необходимых продуктов входят хлеб и хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, яйца, растительное, масло, чай, кофе и другие безалкогольные напитки, молоко, мясо и рыба, а также их производные.

В 2017 году стоимость такой продовольственной корзины на месяц для одного москвича составила 7,7 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом почти на две тысячи рублей.