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Особняк Бройдо — Бурдакова отреставрируют
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В Москве отреставрируют особняк Бройдо — Бурдакова 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: mos.ru
В Москве планируют отреставрировать дом доходного владения Анжелики и Германа Бройдо и мецената Викторина Бурдакова, сообщает портал мэра и правительства.
Двухэтажный особняк в стиле модерн построен в 1910-1912 годах по проекту архитектора Адольфа Зелингсона.
В настоящее время в здании расположено посольство Чили.
Во время реставрации специалисты отремонтируют фасады, ограду и кровлю, восстановят утраченные элементы, передаёт Inforeactor. Дом — объект культурного наследия, поэтому работы проведут под контролем Мосгорнаследия.
Реставрацию должны завершить весной 2019 года, сообщает m24.
Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию старейшего павильона Шапель.
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