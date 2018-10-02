В Москве отреставрируют особняк Бройдо — Бурдакова

Москве планируют отреставрировать дом доходного владения Анжелики и Германа Бройдо и мецената Викторина Бурдакова, сообщает портал мэра и правительства.

Двухэтажный особняк в стиле модерн построен в 1910-1912 годах по проекту архитектора Адольфа Зелингсона.

В настоящее время в здании расположено посольство Чили.

Во время реставрации специалисты отремонтируют фасады, ограду и кровлю, восстановят утраченные элементы, передаёт Inforeactor. Дом — объект культурного наследия, поэтому работы проведут под контролем Мосгорнаследия.

Реставрацию должны завершить весной 2019 года, сообщает m24.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию старейшего павильона Шапель.