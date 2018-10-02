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Новые выделенки появятся на востоке столицы
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Новые выделенки появятся на востоке столицы 

Российская Газета + ещё 12 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Две новые выделенные полосы для общественного транспорта планируется открыть на востоке Москвы уже 8 октября. Один выделенный участок дороги появится на Шоссе Энтузиастов, второй — на Свободном проспекте.
Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, в первом случае протяженность выделенки будет равна порядка 1,3 км, вторая протянется на Свободном проспекте и Вешняковской улице от шоссе Энтузиастов до улицы Красный Казанец, кроме Новогиреевской эстакады, в оба направления.
Как отмечается на портале, на настоящий момент в Москве действует более 314 километров выделенных полос.
Как ранее писала "РГ", эксперты считают, что Москве не хватает еще 250-280 километров выделенок.
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