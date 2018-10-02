Новые выделенки появятся на востоке столицы

Две новые выделенные полосы для общественного транспорта планируется открыть на востоке Москвы уже 8 октября. Один выделенный участок дороги появится на Шоссе Энтузиастов, второй — на Свободном проспекте.

Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, в первом случае протяженность выделенки будет равна порядка 1,3 км, вторая протянется на Свободном проспекте и Вешняковской улице от шоссе Энтузиастов до улицы Красный Казанец, кроме Новогиреевской эстакады, в оба направления.

Как отмечается на портале, на настоящий момент в Москве действует более 314 километров выделенных полос.

Как ранее писала "РГ", эксперты считают, что Москве не хватает еще 250-280 километров выделенок.