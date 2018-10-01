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Мэр сообщил о благоустройстве парка «Вагоноремонт»
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Собянин сообщил о благоустройстве парка «Вагоноремонт» 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: twitter.com/MosSobyanin
Сергей Собянин сообщил о благоустройстве парка "Вагоноремонт", который находится на севере Москвы.
"Привели в порядок парк "Вагоноремонт" на севере Москвы. Он очень популярен среди местных жителей, и мы учли их пожелания. В основном это люди старшего поколения, которые хотели дополнительный вход, хорошую сцену и шахматный павильон", — написал мэр Москвы на своей страничке в Twitter.
Собянин отметил, что в парке "Вагоноремонт" также обновили спортивную и детскую площадки.
Ранее сообщалось, что парк сделают удобным для пожилых и маломобильных граждан. Предполагалось построить беседку и сцену, где будут проходить различные мероприятия и танцевальные вечера, а также возвести павильон с навесом для шахматного клуба.
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