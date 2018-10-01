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На ВДНХ откроется «космическая почта»
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На ВДНХ откроется «космическая почта» — Собянин 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
4 октября на ВДНХ откроется космическая почта. Ее открытие приурочат ко Всемирной неделе космоса, написал Сергей Собянин в Twitter.
По словам мэра, в павильоне №34 поставят ящик для писем космонавтам, в том числе и тех, кто сейчас находится на МКС.
В ответ на самые интересные вопросы космонавты запишут видео.
Московский планетарий отметит Всемирную неделю космоса международным фестивалем дудука. Мероприятие пройдет уже в пятый раз.
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