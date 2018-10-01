На ВДНХ откроется «космическая почта» — Собянин

4 октября на ВДНХ откроется космическая почта. Ее открытие приурочат ко Всемирной неделе космоса, написал Сергей Собянин в Twitter.

По словам мэра, в павильоне №34 поставят ящик для писем космонавтам, в том числе и тех, кто сейчас находится на МКС.

В начале Всемирной недели космоса, 4 октября, на #ВДНХ откроется космическая почта. В павильоне №34 поставят ящик для писем космонавтам, в том числе на #МКС. В ответ на самые интересные вопросы они обещали записать видео. #КосмосНаВДНХ pic.twitter.com/59F7pNVC3u— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 октября 2018 г. В ответ на самые интересные вопросы космонавты запишут видео.

Московский планетарий отметит Всемирную неделю космоса международным фестивалем дудука. Мероприятие пройдет уже в пятый раз.