Большой Москворецкий мост: как изменится схема движения

Ремонт Большого Москворецкого моста: как изменится движение транспорта

Капремонт пройдет в два этапа. Пока одна половина моста будет закрыта, другая будет открыта для движения транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Одна из самых красивых и узнаваемых достопримечательностей столицы — Большой Москворецкий мост — будет отремонтирована. Специалисты ГБУ «Гормост» комплекса городского хозяйства Москвы уже приступили к работам. Их планируют завершить в четвертом квартале 2019 года. Планируется заменить гранитную облицовку и мостовое полотно, увеличить гранитные парапеты, обновить гидроизоляцию и уплотнить грунт под фундаментами основных опор. Кроме того, будут отремонтированы несущие конструкции эстакадных частей моста, а также проведены монтаж инженерных систем и устройство дренажа и водоотвода. Часть работ — реставрационные, поскольку Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия.

Ремонт позволит увеличить срок службы моста на 20–25 лет и восстановить его грузоподъемность.

Движение и остановки

Капремонт пройдет в два этапа. Пока одна половина моста будет закрыта, другая будет открыта для движения транспорта по двум полосам в каждом направлении. Существующие схемы движения будут сохранены с уменьшением количества полос до двух.

Водители смогут въехать на мост с Васильевского спуска, улицы Варварки, с Москворецкой улицы и Москворецкой набережной, а съехать — со стороны Замоскворечья, как и раньше, на Москворецкую набережную. Со стороны Болотной улицы будут две полосы движения в каждом направлении.

Остановки наземного транспорта «Красная площадь» и «Большой Москворецкий мост», расположенные на мосту, на время ремонта перенесут. Транспорт под Большим Москворецким мостом по Москворецкой, Кремлевской, Софийской и Раушской набережным будет двигаться с сохранением существующих полос.

Где установят информационные щиты

Об изменениях движения водителей предупредят 12 информационных щитов. Их установят по адресам:

— Большой Черкасский переулок, дом 4, строение 1;

— Раушская набережная, дом 8;

— Садовническая улица, дом 8;

— Котельническая набережная, дом 15/1;

— Космодамианская набережная, дом 4/22 и дом 52, строение 7;

— Садовническая набережная, дом 44, строение 4;

— улица Большая Полянка;

— улица Большая Ордынка;

— Валовая улица, дом 8;

— улица Зацепский Вал, дом 56;

— Большая Серпуховская улица, дом 13;

— Житная улица, дом 6.

Автомобилистам рекомендуют продумывать пути объезда.

Длина Большого Москворецкого моста составляет почти 500 метров. Это уникальное инженерное сооружение и исторический памятник, примыкающий к Кремлю.