Станцию метро предложили назвать в честь столицы Болгарии

Станцию столичного метро предложили назвать в честь столицы Болгарии

Столичное правительство предложило властям Софии рассмотреть возможность назвать станцию московского метро в честь столицы Болгарии , а новую станцию софийской подземки — в честь Москвы . Такое предложение озвучил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин на встрече с мэром Софии Иорданкой Фандыковой.

"Так как мы развиваем метрополитен в Москве и вы развиваете его у себя, можно подумать о том, чтобы одной из станций московского метрополитена присвоить название "Софийская", а одной из ваших станций — "Московская". Это было бы взаимным шагом дружбы, можно было бы открыть эту станцию совместно с мэром Москвы", — сказал Черемин, передает ТАСС.

Он также выразил надежду, что софийская делегация рассмотрит предложение провести Дни культуры Софии в Москве.

Софийский метрополитен открылся в январе 1998 года после более чем 18 лет строительства. На момент открытия первая линия состояла из пяти станций. Сейчас метро в столице Болгарии состоит из двух линий, на которых расположены 35 станций. В 2016 году началось строительство третий ветки метро, состоящей из 16 станций. Полностью открыть ее для пассажиров планируется в 2019 году.

В августе Сергей Собянин заявил, что размеры столичного метрополитена после реализации всех проектов по расширению увеличатся в три раза и будут сопоставимы с подземкой Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что самый длинный маршрут столичного метро, который соединит районы Некрасовка на юго-востоке города и Рассказовку в ТиНАО, планируется запустить в 2021 году. Он также соединит несколько участков Большой кольцевой линии метро, строящуюся Некрасовскую ветку и недавно открытый Солнцевский радиус.

Кроме того, в 2019 году планируется полностью ввести в эксплуатацию Некрасовскую линию метро, также будет готов радиус от "Нижегородской" до "Авиамоторной", а в этом году запустят станцию "Савеловская" БКЛ. В 2021 году специалисты рассчитывают открыть северо-восточный участок БКЛ. Общая протяженность ее составит 69 километров, на ветке расположится 31 станция.