В зоопарке родились три детёныша суриката

В Московском зоопарке родились три детёныша суриката

В Московском зоопарке рассказали о пополнении в семье сурикатов, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу. Родились три детёныша.

«Сейчас шустрым малышам уже полтора месяца, их вес составляет не более 80 граммов. Однако маленькие сурикаты уже активно общаются со своими сородичами», — заявили в зоосаде.

В настоящее время животные содержатся во внутреннем вольере, поскольку температуры в вечернее время опустились ниже допустимых значений.

Сурикаты появились в столичном зоопарке в 2009 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в красноярском зоопарке родился птенец очкового пингвина.