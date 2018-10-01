В зоопарке родились три детёныша суриката

В Московском зоопарке рассказали о пополнении в семье сурикатов, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу. Родились три детёныша.
«Сейчас шустрым малышам уже полтора месяца, их вес составляет не более 80 граммов. Однако маленькие сурикаты уже активно общаются со своими сородичами», — заявили в зоосаде.
В настоящее время животные содержатся во внутреннем вольере, поскольку температуры в вечернее время опустились ниже допустимых значений.
Сурикаты появились в столичном зоопарке в 2009 году.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в красноярском зоопарке родился птенец очкового пингвина.