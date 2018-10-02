В посольстве Армении откроют книгу соболезнований по Азнавуру

В посольстве Армении в Москве откроют книгу соболезнований по Азнавуру

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции

"С завтрашнего дня и до 5 октября в посольстве (Армянский переулок, дом 2 — ред.) будет открыта книга соболезнований", — сообщил пресс-секретарь дипмиссии Левон Торгомян.

Он добавил, что с 10 утра будут открыты центральные ворота для тех, кто захочет возложить цветы у входа в здание, а с 14 до 19 часов — доступ в здание к книге соболезнований.