Все школы искусств Москвы ждет ремонт

В ближайшие годы будут отремонтированы все школы искусств Москвы

Сергей Собянин осмотрел итоги комплексного ремонта Московского государственного колледжа музыкального исполнительского искусства имени Шопена, который провели в рамках проекта "Искусство — детям". Вместе с мэром колледж посетил народный артист СССР Владимир Спиваков

Мэр рассказал, что проект включает в себя не только капитальный ремонт старых зданий и подбор помещений для "бездомных" школ искусств, которые занимают неприспособленные для работы помещения, но и закупку новых музыкальных инструментов, мебели, оборудования, чтобы дети имели все возможности для полноценного творческого образования. С момента запуска проекта в столице подобрали помещения для семи учреждений.

В рамках проекта "Искусство — детям" в здании колледжа восстановили фасад и частично заменили кровлю, полностью заменили систему отопления, горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования и канализации, установили новые окна и двери, положили новое напольное покрытие и установили звукопоглощающие панели в учебных кабинетах. Кроме того для колледжа были закуплены новые музыкальные инструменты и оборудование (рояли, фортепьяно, виолончели и многое другое). Также была проведена комплексная работа по благоустройству прилегающей территории.

Московская городская система специализированного творческого образования детей и молодежи является крупнейшей в мире. Она охватывает школьные кружки творческой направленности, дома детского творчества, специализированные школы искусств и другие городские учреждения. В этих учреждениях занимается более 500 тысяч детей всех возрастов. Воспитанники школ искусств Москвы регулярно становятся победителями престижных всероссийских и международных творческих конкурсов, а после окончания школы продолжают свое образование в вузах и колледжах художественной направленности.