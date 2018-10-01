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На юге столицы откроется новый спорткомплекс
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Спорткомплекс с бассейном и тренажерным залом откроется на юге Москвы 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) находится в финальной стадии.
Пресс-служба департамента строительства Москвы сообщает о скорой сдаче в эксплуатацию спортивного комплекса с бассейном, расположенного на Шипиловском проезде.
На первом этаже будет расположен вестибюль с гардеробом и две сауны, а на втором — 25-метровый бассейн на шесть дорожек, зал силовой подготовки, зона отдыха и две раздевалки с душевыми кабинами и санузлами.
Для маломобильных посетителей будет установлен подъемник, чтобы спускаться на воду.
— Сейчас завершаются фасадные и отделочные работы, ведется благоустройство территории. Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, за последние годы Москва обрела 30 новых бассейнов. Но их по-прежнему не хватает. Цель строительства — устройство спорткомплекса с бассейном для тренировок круглый год. В этом году планируется построить 13 спортивных объектов: три ВМХ — велодрома, три футбольных поля, два ФОКа, четыре спорткомплекса и инженерный объект. — цитирует руководителя Департамента строительства столицы Андрея Бочкарева Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Напомним, что в этом году начнется строительство многофункционального спортивного комплекса необычной формы.
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