В Москве пожелали больше «выделенок»

Москве не хватает еще 250-280 километров выделенных полос

Для стабильной работы наземного общественного транспорта Москве не хватает еще 250-280 километров выделенных полос.

Такое мнение высказал у себя в блоге транспортный эксперт Александр Егоров

Вместе с группой единомышленников он поддерживает в актуальном виде карту выделенных полос по всей России , в том числе, и по Москве. Сейчас в столице 314 км "выделенок". По мнению Александра Егорова, необходимо как можно быстрее довести их общее количество до 560-590 км, как за счет полос на улицах, так и за счет связок — сейчас многие "выделенки" заканчиваются в пробках. Для этого каждый год надо вводить по 80-100 км полос. Сейчас Москва получает в 2-3 раза меньше — по 30-40 км. Таким образом, восполнение дефицита займет 7-9 лет, что негативно отразится на работе общественного транспорта.

При этом на 40 километрах улиц полосы можно ввести очень быстро и без большого ущерба для водителей личных авто. Так, например, давно необходимы полосы на Тверской и Садовом кольце, где проходит большое количество маршрутов наземного транспорта, на участке улицы Народного Ополчения, Каспийской, Рябиновой, Большой Академической, дублерах Калужского шоссе, на улице Наметкина. Также нужна выделенка на проспекте Буденного, где после недавнего открытия участка Северо-Восточной хорды пробки, в которых застревает общественный транспорт, существенно увеличились.