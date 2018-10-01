Проезд в московских электробусах стал платным

С сегодняшнего дня проезд в электробусах, которые работают на 73 троллейбусном маршруте, стал платным. Об этом напоминает Twitter Мосгортранса.

Перевозчик сообщил, что в электробусах действует обычное единое тарифное меню Московского транспорта, валидаторы установлены у каждой двери. В Мосгортрансе просят не забывать оплачивать свой проезд. Напомним, одна поездка по тарифу "Единый" в общественном транспорте Москвы стоит 36 рублей.

Напомним, электробусы в Москве работают с 1 сентября, проезд в них первый месяц был бесплатным.