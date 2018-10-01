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Проезд в московских электробусах стал платным
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Проезд в московских электробусах стал платным 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Мосгортранс
С сегодняшнего дня проезд в электробусах, которые работают на 73 троллейбусном маршруте, стал платным. Об этом напоминает Twitter Мосгортранса.
Перевозчик сообщил, что в электробусах действует обычное единое тарифное меню Московского транспорта, валидаторы установлены у каждой двери. В Мосгортрансе просят не забывать оплачивать свой проезд. Напомним, одна поездка по тарифу "Единый" в общественном транспорте Москвы стоит 36 рублей.
Напомним, электробусы в Москве работают с 1 сентября, проезд в них первый месяц был бесплатным.
Всего на линии сейчас работают восемь электробусов ЛИАЗ и КАМАЗ, за месяц перевезено более 50 тысяч пассажиров.
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