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Утвержден проект планировки ТПУ «Калужская»
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В Москве утвердили проект планировки ТПУ «Калужская» 

RT на русском + ещё 11 6 часов назад
Фото: Москомархитектура
В Москве утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла «Калужская», сообщает m24.
Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Об этом заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Около ТПУ будут построены подземные пешеходные переходы, обустроены зоны посадки и высадки пассажиров на остановках общественного транспорта.
Также запланирована плоскостная перехватывающая парковка.
До конца 2020 года в Москве намерены построить 273 транспортно-пересадочных узла.
Ранее «Дни.ру» сообщало, что в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.
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