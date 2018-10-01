Утвержден проект планировки ТПУ «Калужская»

В Москве утвердили проект планировки ТПУ «Калужская»

Москве утвердили проект планировки транспортно-пересадочного узла «Калужская», сообщает m24.

Около ТПУ будут построены подземные пешеходные переходы, обустроены зоны посадки и высадки пассажиров на остановках общественного транспорта.

Также запланирована плоскостная перехватывающая парковка.

До конца 2020 года в Москве намерены построить 273 транспортно-пересадочных узла.

Ранее «Дни.ру» сообщало, что в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.