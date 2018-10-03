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Загруженность дорог оценивается в пять баллов
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Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Левобережный), северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), западе (в районе Очаково-Матвеевское), юге (в районах Бирюлево Западное и Орехово-Борисово Южное), северо-востоке (в районах Ярославский и Лосиноостровский); с внутренней стороны — на юге (в районе Чертаново Южное), юго-востоке (в районах Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино).
По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Калужском, Симферопольском, Каширском, Новоегорьевском, Щелковском, Ярославском и Осташковском шоссе, трассе М4 «Дон».
Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участков в районе Савеловского и Белорусского вокзалов.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Кремлевской, Софийской и Котельнической набережных, Большом Каменном мосту, ул. Балчуг, Пятницкая, Моховая, Большая Никитская.
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