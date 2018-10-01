Ещё
Полуэкспрессные автобусы стали ходить по расписанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полуэкспрессные автобусы добились точного выполнения расписаниям 

Вечерняя Москва + ещё 5 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Заммэра Москва по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что почти 100 процентов рейсов по расписанию совершили полуэкспрессные автобусы Мосгортранса. Такие маршруты ездят по выделенным полосам и с минимальным количеством остановок.
— Почти 100 процентов рейсов полуэкспрессные автобусы Мосгортранса выполняют точно по расписанию. Маршруты проходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок — интервалы движения транспорта не превышают пяти минут в часы пик», — сказал заммэра.
Отмечается, что такой транспорт помогает жителям отдаленных районов добраться до метро, а также обеспечивает пассажиров скоростным транспортом в центре города и между станциями метро. Ежедневно такие маршруты перевозят более 162 тысяч человек.
— Такие маршруты востребованы у москвичей — ежедневно ими пользуются свыше 162 тысяч человек. Благодаря движению по выделенным полосам возрастает скорость автобусов, а пассажиры быстрее добираются до мест назначения, — добавил чиновник.
На сегодняшний день в столице работают 13 полуэкспрессных маршрутов. В ведомстве добавили, что идут работы по улучшению движения, а на маршрутах вводится тактовое движение.
Вечерняя Москва: последние новости
Мэр Москвы сообщил о благоустройстве парка «Вагоноремонт» Столичные власти утвердили проект планировки транспортного узла «Калужская» Москвичей полностью обеспечили теплом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер жестко высказался после смерти Азнавура71
В Москве объявлен план «Перехват».18
«Бунт обедневших москвичей»17
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко194
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину19
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение