Полуэкспрессные автобусы стали ходить по расписанию

Заммэра Москва по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что почти 100 процентов рейсов по расписанию совершили полуэкспрессные автобусы Мосгортранса. Такие маршруты ездят по выделенным полосам и с минимальным количеством остановок.
— Почти 100 процентов рейсов полуэкспрессные автобусы Мосгортранса выполняют точно по расписанию. Маршруты проходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок — интервалы движения транспорта не превышают пяти минут в часы пик», — сказал заммэра.
Отмечается, что такой транспорт помогает жителям отдаленных районов добраться до метро, а также обеспечивает пассажиров скоростным транспортом в центре города и между станциями метро. Ежедневно такие маршруты перевозят более 162 тысяч человек.
— Такие маршруты востребованы у москвичей — ежедневно ими пользуются свыше 162 тысяч человек. Благодаря движению по выделенным полосам возрастает скорость автобусов, а пассажиры быстрее добираются до мест назначения, — добавил чиновник.
На сегодняшний день в столице работают 13 полуэкспрессных маршрутов. В ведомстве добавили, что идут работы по улучшению движения, а на маршрутах вводится тактовое движение.