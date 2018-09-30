Астроном: Дракониды преподнесут москвичам сюрприз

Эксперт в эфире НСН рассказал о самом непредсказуемом метеорном потоке года, который жители столицы смогут наблюдать с 8 на 9 октября.

В начале октября Земля пройдет через метеорный поток, который астрономы называют самым непредсказуемым звездопадом года. Речь идет о Драконидах — метеорном потоке, порожденном кометой Джакобини-Циннера.

Как рассказал в эфире НСН старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, радиант этого потока находится в созвездии Дракона.

«Это околополярное созвездие Северного полушария, оно незаходящее и висит высоко в небе. Для всех жителей Северного полушария созвездие доступно для наблюдения. Оттуда и будут «вылетать» Дракониды», — пояснил собеседник агентства.

Астрономам Дракониды интересны тем, что мощность этого потока год от года меняется. Порой звездопада вовсе может не быть, а иногда на Землю обрушиваются настоящие «звездные ливни».

«В середине 20-го века мы наблюдали «звездные ливни», когда за час падало несколько сотен метеоров. Не исключаю, что и в этом году будет нечто неожиданное, но пока прогнозы говорят, что поток будет довольно спокойным. Максимум этого потока будет не слишком большим — порядка 10-15 метеоров за час можно будет увидеть в ночь с 8 на 9 октября. Лучше наблюдать в период между 4 и 5 часами утра. Падающие частички пыльного шлейфа кометы сгорают и атмосфере Земли в течение секунды. Мы успеваем это увидеть как падающую звезду», — заключил астроном Николай Железнов.

Добавим, что в ночь с 8 на 9 октября будет новолуние, поэтому свет Луны не помешает наблюдению за Драконидами. Искать падающие звезды следует на северо-западе небосклона в созвездии Дракона, которое находится чуть левее и выше Большой Медведицы. Скорость метеоров невелика — 20 км/с. Они будут вспыхивать на высоте 75-100 километров желтыми или красноватыми росчерками.