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Лучшего водителя такси выбрали в столице
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Лучшего водителя такси выбрали в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 3 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В столице определили лучшего таксиста города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России — 2018» прошел 3 октября в Москве на базе филиала учебно-курсового комбината Мосгортранса. Соревнования были приурочены к 111-летию московского такси. Трое лучших водителей получили ценные призы, а победитель представит Москву в финале конкурса, который пройдет в Сочи 10 октября», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, победителем московского этапа конкурса стал Виктор Котов из «Мостакси» (водительский стаж — 40 лет), второе место занял Алексей Макаров из «Мостакси» (водительский стаж — 13 лет), на третьей позиции оказался индивидуальный предприниматель Владислав Лихачев (водительский​ стаж — 30 лет).
«В столице каждый день пассажиров перевозят около 70 тыс. легковых такси Москвы и Московской области. И горожане, и правительство города хотят, чтобы это были высокопрофессиональные водители, которые прекрасно знают свое дело. Подобные конкурсы помогают улучшать навыки, мотивируют таксистов оказывать качественную услугу. Участники продемонстрировали знание правил дорожного движения, практические навыки вождения, а также знание истории такси Москвы и России. Лучший таксист примет участие уже в общероссийском конкурсе», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента Дмитрия Пронина.
В пресс-службе добавили, что организаторами конкурса в Москве помимо Дептранса являются комитет Госдумы по транспорту и строительству, Общественный совет по развитию такси в России​ и управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
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