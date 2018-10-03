Поезда «Ласточки» на МЦК начали готовить к зиме

Поезда на Московском центральном кольце начали готовить к работе в зимних условиях.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, проверяются системы бортового управления составов, токоприемники, подвагонное оборудование всех 42 поездов, курсирующих по МЦК. Кроме того, машинистов и их помощников обучают особенностям ведения поездов в тяжелых зимних условиях, а также проводят тренировки по взаимодействию с городскими службами в нестандартных ситуациях.

Так, например, в прошлом году несколько раз на пути сходили "лавины" снега с крыш станций. В этих случаях никто не пострадал.

Также в МЖД напомнили, что в "Ласточках" работает климат-контроль, в частности, зимой включается "тепловой щит", а также есть обеззараживанием воздуха.