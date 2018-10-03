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«Ласточки» на МЦК начали готовить к зиме
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Поезда «Ласточки» на МЦК начали готовить к зиме 

Российская Газета + ещё 23 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Поезда на Московском центральном кольце начали готовить к работе в зимних условиях.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, проверяются системы бортового управления составов, токоприемники, подвагонное оборудование всех 42 поездов, курсирующих по МЦК. Кроме того, машинистов и их помощников обучают особенностям ведения поездов в тяжелых зимних условиях, а также проводят тренировки по взаимодействию с городскими службами в нестандартных ситуациях.
Так, например, в прошлом году несколько раз на пути сходили "лавины" снега с крыш станций. В этих случаях никто не пострадал.
Также в МЖД напомнили, что в "Ласточках" работает климат-контроль, в частности, зимой включается "тепловой щит", а также есть обеззараживанием воздуха.
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