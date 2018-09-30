Открыт вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта

В #ПаркГорького теперь можно пройти со стороны Ленинского проспекта. Мы завершили основные работы по созданию смотровой площадки, лестничного марша и перголы в виде ленты. Это один из главных элементов пешеходного маршрута. pic.twitter.com/RViTzULGfs— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 сентября 2018 г.