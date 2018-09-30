На фестивале «Букинист» пройдет встреча с Улицкой

На книжном фестивале «Букинист» пройдет встреча с Людмилой Улицкой

В столице продолжается самый масштабный книжный фестиваль «Букинист». На площадках в центре города гости могут выбрать книги на любой вкус и поучаствовать в мероприятиях культурной программы: освоить искусство книжной иллюстрации, послушать лекции по литературоведению, побывать на встречах со знаменитыми авторами.

3 октября, в 20.00, в рамках этого фестиваля на площадке городских уличных мероприятий «Московские сезоны» на Тверской площади состоится встреча с одной из самых популярных и любимых писательниц — Людмилой Улицкой. Участие в мероприятии — бесплатно для всех посетителей.

Встреча под названием «Вчера, сегодня, завтра…» пройдет в теплом павильоне-“Гостиной” (он расположен за памятником Юрию Долгорукому ).

“Поговорим о культурном пороге, который все переживаем, и о памяти, которая растворяется”, — рассказала Людмила Евгеньевна.

Людмила Улицкая — сценарист, переводчик и автор книг, переведенных более чем на 40 языков, а также обладательница престижных российских и международных премий (включая «Русский Букер» и «Большую книгу»). Вот уже почти три десятилетия книгами Людмилы Улицкой зачитываются люди самого разного возраста и круга интересов.

Сбор гостей — 3 октября, в 19.45 на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади (в павильоне «Гостиная»). Встреча продлится примерно час, а по окончанию запланирована автограф-сессия.

А если вы очень хотите, но не можете прийти на Тверскую — не отчаивайтесь! Трансляцию встречи с Людмилой Улицкой можно будет посмотреть в режиме реального времени на страничках «Московских сезонов» в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Одноклассники