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На фестивале «Букинист» пройдет встреча с Улицкой
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На книжном фестивале «Букинист» пройдет встреча с Людмилой Улицкой 

Москва меняется + ещё 5 30 сентября 2018
Фото: Москва меняется
В столице продолжается самый масштабный книжный фестиваль «Букинист». На площадках в центре города гости могут выбрать книги на любой вкус и поучаствовать в мероприятиях культурной программы: освоить искусство книжной иллюстрации, послушать лекции по литературоведению, побывать на встречах со знаменитыми авторами.
3 октября, в 20.00, в рамках этого фестиваля на площадке городских уличных мероприятий «Московские сезоны» на Тверской площади состоится встреча с одной из самых популярных и любимых писательниц — Людмилой Улицкой. Участие в мероприятии — бесплатно для всех посетителей.
Встреча под названием «Вчера, сегодня, завтра…» пройдет в теплом павильоне-“Гостиной” (он расположен за памятником Юрию Долгорукому).
“Поговорим о культурном пороге, который все переживаем, и о памяти, которая растворяется”, — рассказала Людмила Евгеньевна.
Людмила Улицкая — сценарист, переводчик и автор книг, переведенных более чем на 40 языков, а также обладательница престижных российских и международных премий (включая «Русский Букер» и «Большую книгу»). Вот уже почти три десятилетия книгами Людмилы Улицкой зачитываются люди самого разного возраста и круга интересов.
Сбор гостей — 3 октября, в 19.45 на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади (в павильоне «Гостиная»). Встреча продлится примерно час, а по окончанию запланирована автограф-сессия.
А если вы очень хотите, но не можете прийти на Тверскую — не отчаивайтесь! Трансляцию встречи с Людмилой Улицкой можно будет посмотреть в режиме реального времени на страничках «Московских сезонов» в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Одноклассники
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