Ещё
В районе «Москва-Сити» построят три подземных перехода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе «Москва-Сити» построят три подземных перехода 

Москва24 + ещё 2 30 сентября 2018
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Три подземных перехода появятся в районе комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Как написал мэр, первый соединит платформу "Тестовская" и новый жилой комплекс. Второй свяжет тоннель, который ведет к деловому центру и платформе. А третий соединит микрорайон Камушки и нечетную сторону Шмитовского проезда.
В Москве с начала 2018 года построили 17 пешеходных переходов. Все надземные пешеходные переходы оборудуются лифтами для обеспечения доступности маломобильных граждан, подземные — лифтами, где это возможно, либо пандусными сходами.
Теперь безопаснее переходить дорогу на Аминьевском шоссе и на улице Генерала Дорохова, а на Рязанском проспекте построили надземный мост, там уже появилось и три подземных перехода.
Москва24: последние новости
Собянин сообщил о благоустройстве парка "Вагоноремонт" На юге Москвы достроен спорткомплекс с бассейном Станцию столичного метро предложили назвать в честь столицы Болгарии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер жестко высказался после смерти Азнавура71
В Москве объявлен план «Перехват».18
«Бунт обедневших москвичей»17
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко194
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину19
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение