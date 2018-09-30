В районе «Москва-Сити» построят три подземных перехода

В районе #МоскваСити появятся три подземных пешеходных перехода. Первый соединит платформу "Тестовская" и новый жилой комплекс. Второй свяжем с тоннелем, который ведет к деловому центру и платформе. А третий соединит микрорайон Камушки и нечетную сторону Шмитовского проезда. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 сентября 2018 г. Три подземных перехода появятся в районе комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Как написал мэр, первый соединит платформу "Тестовская" и новый жилой комплекс. Второй свяжет тоннель, который ведет к деловому центру и платформе. А третий соединит микрорайон Камушки и нечетную сторону Шмитовского проезда.

В Москве с начала 2018 года построили 17 пешеходных переходов. Все надземные пешеходные переходы оборудуются лифтами для обеспечения доступности маломобильных граждан, подземные — лифтами, где это возможно, либо пандусными сходами.

Теперь безопаснее переходить дорогу на Аминьевском шоссе и на улице Генерала Дорохова, а на Рязанском проспекте построили надземный мост, там уже появилось и три подземных перехода.