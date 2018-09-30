Редкая рыба калкан и дальневосточный кальмар: что необычного привезли на рыбный рынок «Золотой осени»

На рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» представлено более 200 наименований охлажденной и замороженной, копченой и вяленой рыбы и морепродуктов.

В дни гастрономического фестиваля «Золотая осень», с 28 сентября по 7 октября, на площадке между площадью Революции и Манежной работает рыбный рынок. Здесь представлено более 200 наименований охлажденной и замороженной, копченой и вяленой рыбы, морепродуктов, консервов и полуфабрикатов. А тем, кто ценит вкусные блюда из рыбы, но не слишком любит готовить, в местном рыбном ресторане предложат специальное фестивальное меню. Рынок работает с 11:00 до 21:00.

Черноморские ставрида и барабулька, янтарная и карельская форель, сибирский осетр и дальневосточный кальмар, каспийская и тихоокеанская сельдь — эти и другие разновидности рыбы и морепродуктов привезли на фестиваль со всей России. На прилавках представлен большой выбор окуневых. Есть идеальный для диетического питания групер (представитель семейства каменных окуней), белый окунь барамунди, рыба почти без костей, чье мясо при любой обработке остается сочным, бумпер и окунеобразный глубоководный снеппер, предпочитающие жарку.

Можно найти рыбу калкан, которая часто встречается на черноморских прилавках, но большая редкость в Москве. Конечно, представлены и более распространенные разновидности — сибас и дорада.

Для обеда или ужина на скорую руку отлично подойдут консервы и полуфабрикаты, например фрикадельки из сиговых рыб с овощами или тефтели из пресноводных рыб в томатном соусе. А для праздничного стола стоит приобрести икру, копчености (омуль, палтус, скумбрия, ряпушка) и вяленую рыбу (таранка, лещ, щука, чехонь).

В ресторане Le Maree можно быстро перекусить и плотно пообедать. Здесь предлагают устриц и два вида чебуреков — с тунцом или треской, салат из печени трески, русскую уху и французский буйабес, креветки и микс из морепродуктов на гриле, корюшку и барабульку во фритюре.