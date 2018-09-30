Ещё
Что необычного привезли на рыбный рынок «Золотой осени»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Редкая рыба калкан и дальневосточный кальмар: что необычного привезли на рыбный рынок «Золотой осени» 

Mos.ru + ещё 1 30 сентября 2018
Фото: Mos.ru
На рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» представлено более 200 наименований охлажденной и замороженной, копченой и вяленой рыбы и морепродуктов.
В дни гастрономического фестиваля «Золотая осень», с 28 сентября по 7 октября, на площадке между площадью Революции и Манежной работает рыбный рынок. Здесь представлено более 200 наименований охлажденной и замороженной, копченой и вяленой рыбы, морепродуктов, консервов и полуфабрикатов. А тем, кто ценит вкусные блюда из рыбы, но не слишком любит готовить, в местном рыбном ресторане предложат специальное фестивальное меню. Рынок работает с 11:00 до 21:00.
Черноморские ставрида и барабулька, янтарная и карельская форель, сибирский осетр и дальневосточный кальмар, каспийская и тихоокеанская сельдь — эти и другие разновидности рыбы и морепродуктов привезли на фестиваль со всей России. На прилавках представлен большой выбор окуневых. Есть идеальный для диетического питания групер (представитель семейства каменных окуней), белый окунь барамунди, рыба почти без костей, чье мясо при любой обработке остается сочным, бумпер и окунеобразный глубоководный снеппер, предпочитающие жарку.
Можно найти рыбу калкан, которая часто встречается на черноморских прилавках, но большая редкость в Москве. Конечно, представлены и более распространенные разновидности — сибас и дорада.
Для обеда или ужина на скорую руку отлично подойдут консервы и полуфабрикаты, например фрикадельки из сиговых рыб с овощами или тефтели из пресноводных рыб в томатном соусе. А для праздничного стола стоит приобрести икру, копчености (омуль, палтус, скумбрия, ряпушка) и вяленую рыбу (таранка, лещ, щука, чехонь).
В ресторане Le Maree можно быстро перекусить и плотно пообедать. Здесь предлагают устриц и два вида чебуреков — с тунцом или треской, салат из печени трески, русскую уху и французский буйабес, креветки и микс из морепродуктов на гриле, корюшку и барабульку во фритюре.
Все о фестивале «Золотая осень»
Mos.ru: последние новости
Ремонт Большого Москворецкого моста: как изменится движение транспорта Практически все полуэкспрессные автобусы столицы ходят точно по расписанию Воздушный шар и больше 100 тонн тыквы: как украсят площадки фестиваля «Золотая осень»
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер жестко высказался после смерти Азнавура71
В Москве объявлен план «Перехват».18
«Бунт обедневших москвичей»18
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину20
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение