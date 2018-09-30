В Москве заработал сервис проката рубашек

Москве заработал сервис проката мужских рубашек. Он работает по аналогии с другими шеринговыми компаниями. Создатели сервиса убеждены, что аренда обойдется дешевле, чем уход за собственными рубашками и покупка новых.

"Каждый день носил рубашки и понимал, что это стирка, глажка, их надо покупать, их надо обслуживать, химчистить, все это превращалось в головную боль, особенно если у тебя мало времени", — рассказал телеканалу Москва 24 основатель проекта Александр Глухов, объясняя, как у него родилась идея для необычного сервиса.

В настоящий момент компания предлагает два пакета аренды: на одну или на четыре недели. В пакет входит три или пять рубашек на неделю. Стоимость пакета начинается от 2000 рублей.

Впрочем, взять на прокат в Москве можно практически что угодно. В столице работают сервисы по прокату платьев, детских игрушек и многого другого.