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В Москве заработал сервис проката рубашек
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В Москве заработал сервис проката рубашек 

Москва24 + ещё 1 30 сентября 2018
Фото: depositphotos/tommich
В Москве заработал сервис проката мужских рубашек. Он работает по аналогии с другими шеринговыми компаниями. Создатели сервиса убеждены, что аренда обойдется дешевле, чем уход за собственными рубашками и покупка новых.
"Каждый день носил рубашки и понимал, что это стирка, глажка, их надо покупать, их надо обслуживать, химчистить, все это превращалось в головную боль, особенно если у тебя мало времени", — рассказал телеканалу Москва 24 основатель проекта Александр Глухов, объясняя, как у него родилась идея для необычного сервиса.
В настоящий момент компания предлагает два пакета аренды: на одну или на четыре недели. В пакет входит три или пять рубашек на неделю. Стоимость пакета начинается от 2000 рублей.
Впрочем, взять на прокат в Москве можно практически что угодно. В столице работают сервисы по прокату платьев, детских игрушек и многого другого.
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