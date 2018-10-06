Началось строительство южного участка БКЛ метро

Строители начали работы на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщили заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"Сейчас ведется переустройство инженерных коммуникаций — газопровода, тепловых и электрических сетей, дождевой канализации и других сетей. Кроме того, по отдельным станциям началось устройство железобетонных оснований", — сказал он, передает Агентство "Москва".

Хуснуллин отметил, что этот участок будет неглубоким. Средняя глубина заложения составит 23,8 метра.

В июне 2018 года Сергей Собянин окончательно утвердил программу развития московского метро на ближайшие несколько лет. В результате столичная подземка увеличится в два раза.

Первый участок Большой кольцевой линии открыли для пассажиров 26 февраля. Он включает станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шепелиха" и "Деловой центр". Запуск участка новой ветки позволил жителям районов Пресненский, Хорошевский, Хорошево-Мневники, Беговой и Аэропорт добираться из одного района в другой в обход центра.

Большая кольцевая станет самой длинной веткой московского метро. На новом пересадочном контуре расположится 31 станция.