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Началось строительство южного участка БКЛ метро
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Началось строительство южного участка БКЛ метро 

Москва24 + ещё 94 4 часа назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Строители начали работы на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщили заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
"Сейчас ведется переустройство инженерных коммуникаций — газопровода, тепловых и электрических сетей, дождевой канализации и других сетей. Кроме того, по отдельным станциям началось устройство железобетонных оснований", — сказал он, передает Агентство "Москва".
Хуснуллин отметил, что этот участок будет неглубоким. Средняя глубина заложения составит 23,8 метра.
В июне 2018 года Сергей Собянин окончательно утвердил программу развития московского метро на ближайшие несколько лет. В результате столичная подземка увеличится в два раза.
Первый участок Большой кольцевой линии открыли для пассажиров 26 февраля. Он включает станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шепелиха" и "Деловой центр". Запуск участка новой ветки позволил жителям районов Пресненский, Хорошевский, Хорошево-Мневники, Беговой и Аэропорт добираться из одного района в другой в обход центра.
Большая кольцевая станет самой длинной веткой московского метро. На новом пересадочном контуре расположится 31 станция.
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