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Власти Москвы закупят автобусов на 15,4 млрд рублей
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Власти Москвы запланировали закупку автобусов на 15,4 млрд рублей 

Ведомости + ещё 7 27 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Департамент Москвы по конкурентной политике объявил два электронных аукциона на поставку городских низкопольных автобусов для нужд ГУП «Мосгортранс», следует из материалов портала госзакупок. Аукционы будут проводиться 19 октября, дата окончания подачи заявок — 15 октября.
В обоих случаях поставки разбиты на три этапа. Первые автобусы должны быть поставлены в период с 10 ноября и до конца текущего года. При этом они должны быть выпущены не ранее 2018 г. Второй этап запланирован на январь — май 2019 г., третий — на январь — апрель 2020 г.
Первый аукцион предполагает закупку 596 автобусов большой вместимости, в том числе 30 автобусов с кабиной инструктора. Начальная цена контракта составляет 7,9 млрд руб. Источник финансирования — «собственные средства за счет субсидий».
Второй аукцион включает закупку 56 автобусов большой вместимости, 378 автобусов особо большой вместимости и 20 автобусов особо большой вместимости с кабиной инструктора. Его начальная стоимость составляет 7,5 млрд руб. Источник финансирования — также «собственные средства за счет субсидий».
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