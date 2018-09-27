Мэр открыл новый центр соцобслуживания в Печатниках

С. Собянин открыл новый центр соцобслуживания в Печатниках

«Сегодня мы открываем новый центр социального обслуживания в Печатниках. Теперь жители этого района — прежде всего, микрорайона Курьяново — смогут в комфортных условиях получать необходимые социальные услуги, заниматься творчеством и самореализацией. До конца 2018 г. планируем завершить строительство еще четырех зданий филиалов ЦСО «Котловка», «Некрасовка», «Северный» и «Митино». Это в полной мере отвечает интересам москвичей и задачам новой программы «Мой район». Она предусматривает создание в каждом районе максимально высоких возможностей на получение качественного и доступного социального обслуживания», — сказал С. Собянин.

Новый центр расположен на ул. 1-я Курьяновская, д.35.

В материалах пресс-службы мэрии Москвы сообщается, что капитальный ремонт здания завершился в августе 2018 г. Были приведены в порядок кровля и фасад. Системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, кондиционирования, видеонаблюдения и канализации заменили. Была закуплена мебель и оборудование. Продолжаются работы по адаптации помещений для маломобильных граждан. До конца 2018 г. здание будет полностью приспособлено для их нужд. Уже имеется отдельный вход с расширенным проемом, оборудованный пандусами.

Новый центр социального обслуживания занял площадь в 1,6 тыс. кв. м. Здесь организована работа двух отделений филиала «Печатники» ТЦСО «Кузьминки»: отделения социальной реабилитации инвалидов и отделения социальных коммуникаций и активного долголетия. Кроме того здесь же размещен пункт выдачи технических средств реабилитации.

В здании расположены галокамера на шесть мест — это помещение с микроклиматом соляной пещеры; тренажерный зал, кабинет физиопроцедур. В кабинетах установлено высокотехнологичное оборудование: аппарат цветоимпульсной терапии, аппарат квантовой терапии, вертебральный тренажер, дарсонваль, магнитотерапевтический аппарат, оборудование сенсорной тренировки, прибор для рефлексотерапии и миостимуляции, биокерамический мат с подогревом.

Оснащение нового центра соцобслуживания в Печатниках позволяет проводить здесь культурно-массовые мероприятия различного формата — в помещении сделали киноконцертный зал на 170 мест с современным профессиональным светозвуковым оборудованием.

В материалах сообщается, что на учете в учреждении стоят 9,2 тыс. человек. Это, в основном, пожилые граждане, инвалиды, многодетные семьи, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, страдающие хроническими заболеваниями. За I полугодие 2018 г. было выдано 3 тыс. 250 электронных сертификатов на продовольственную помощь находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам. Более 140 пенсионеров и инвалидов получили сертификаты на товары длительного пользования: холодильники, телевизоры, ноутбуки. На базе филиала «Печатники» ТЦСО «Кузьминки» реализуется проект «Московское долголетие». В Печатниках в нем участвуют 480 человек.

Помимо «Печатников», ТЦСО «Кузьминки» имеет филиал «Рязанский», где на учете состоят 15,4 тыс. человек, и «Текстильщики» (4,9 тыс. человек).

В материалах отмечается, что в период с 2011-2018 гг. был проведен комплексный капитальный ремонт 50 зданий и помещений ТЦСО, выполнен частичный капитальный ремонт еще более 160 объектов, построено два новых центра социального обслуживания: филиалы «Зябликово» ТЦСО «Царицынский» и «Бирюлево Западное» ТЦСО «Чертаново».