Названа дата начала настоящей зимы в Москве

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит настоящая зима

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал, когда в столицу придет «бабье лето» и какой будет осень в регионе.

В 2018 году октябрь и ноябрь будут близкими к норме, однако в последний осенний месяц ожидаются резкие повышения и понижения температуры. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом «Звезды».

«В нынешнем году октябрь будет близким к норме. Ноябрь тоже ожидается близким к норме, но ведь в течении месяца очень резкие повышения и понижения температуры будут — неоднородный режим погоды», — сказал специалист.

В этой связи Вильфанд не смог дать однозначный ответ на вопрос, когда наступит зима. По словам главного российского синоптика, «нужно понимать, что для многих зима наступает, когда устойчивый снежный покров формируется — это совсем не скоро, потому что это событие по современному климату наступает в самом конце ноября».

«Поэтому до зимы все-таки еще далековато», — подчеркнул эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ объяснил, что по синоптическим представлениям осень не переходит в зиму.

«Существует понятие естественной смены сезонов, когда после второй половины лета наступает осень, она длится примерно до 15-16 октября, затем наступает предзимье. И этот период длится примерно до 20-25 декабря. Лишь после этого наступает зима. В этом году мы прогнозируем, что декабрь не будет таким теплым, он будет близок к обычным значениям. И снежный покров установится к середине декабря», — добавил Вильфанд.

Говоря о том, наступит ли в этом году «бабье лето», синоптик сообщил, что «в конце первой декады, или в середине» октября сотрудники Гидрометцентра прогнозируют повышение температуры воздуха до 15 градусов.

«В сентябре — при летней погоде — о «бабьем лете» говорить сложно, а вот сейчас, когда наступила ненастная погода, можно оценивать вероятность наступления «бабьего лета». По расчетам наших специалистов, в конце первой декады, или в середине месяца (октября — прим. ред.) есть вероятность, что температура повысится примерно до 15 градусов, будет сухо, ясно, солнечно. Это не то «бабье лето», которое бывает в сентября, но после такого ненастья этот период покажется вполне счастливым», — резюмировал Роман Вильфанд.

Ранее сообщалось, что циклон, который бушевал в Московском регионе с понедельника, 24 сентября, начал сдавать свои позиции. Однако вскоре на смену ему придет другой, который принесет прохладную погоду с заморозками, дождями и порывистым ветром.