Собянин поздравил москвичей с победой в EuroSkills

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил команду из столицы с победой на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Москвичи принесли в копилку российской сборной семь медалей.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российскую сборную с победой в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поздравляю сборную России с убедительной победой на чемпионате профмастерства EuroSkills! Москвичи выступили блестяще. Александра Валуйкина из колледжа имени Федорова взяла золото в графическом дизайне, а Виталия Яковенко из колледжа "Царицыно" — лучший администратор отеля. Молодцы", — говорится в сообщении.

Как сообщило агентство "Москва", российская сборная победила в чемпионате EuroSkills, который проходил с 25 по 29 сентября в Будапеште. Россияне завоевали 19 медалей, из которых семь на счету москвичей. Представители столицы принесли в копилку сборной две золотые медали, четыре серебряных и одну бронзовую.