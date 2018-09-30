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Собянин поздравил москвичей с победой в EuroSkills
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Собянин поздравил москвичей с победой в EuroSkills 

ТВ Центр + ещё 57 30 сентября 2018
Фото: ТВ Центр
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил команду из столицы с победой на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Москвичи принесли в копилку российской сборной семь медалей.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российскую сборную с победой в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Поздравляю сборную России с убедительной победой на чемпионате профмастерства EuroSkills! Москвичи выступили блестяще. Александра Валуйкина из колледжа имени Федорова взяла золото в графическом дизайне, а Виталия Яковенко из колледжа "Царицыно" — лучший администратор отеля. Молодцы", — говорится в сообщении.
Как сообщило агентство "Москва", российская сборная победила в чемпионате EuroSkills, который проходил с 25 по 29 сентября в Будапеште. Россияне завоевали 19 медалей, из которых семь на счету москвичей. Представители столицы принесли в копилку сборной две золотые медали, четыре серебряных и одну бронзовую.
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