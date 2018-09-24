Названа дата старта отопительного сезона

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Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября 

Москва24 + ещё 33 14 часов назад
Отопление в Москве начнут включать 25 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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"Комплекс городского хозяйства приступает к пробным топкам в городе с включения отопления, в первую очередь в учреждениях социальной сферы — лечебных и детских дошкольных учреждениях, школах", — цитирует чиновника Агентство "Москва". После соцобъектов тепло подадут в жилые дома и на предприятия.
По словам Бирюкова, что комплекс городского хозяйств готов к прохождению осенне-зимнего периода.
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