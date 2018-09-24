Названа дата старта отопительного сезона

Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября

Отопление в Москве начнут включать 25 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

"Комплекс городского хозяйства приступает к пробным топкам в городе с включения отопления, в первую очередь в учреждениях социальной сферы — лечебных и детских дошкольных учреждениях, школах", — цитирует чиновника Агентство "Москва". После соцобъектов тепло подадут в жилые дома и на предприятия.

По словам Бирюкова, что комплекс городского хозяйств готов к прохождению осенне-зимнего периода.