В московском метро у пассажирки загорелся телефон

Загоревшийся в сумочке одной из пассажирок московского метро телефон привел к задымлению в вагоне, в результате чего на станции «Кузнецкий мост» движение поездов было приостановлено.

Женщина сразу же покинула вагон и обратилась к сотруднику метрополитена. Тот вытащил из дымящейся сумочки обгоревшие купюры и документы, сообщает ФАН.

Виновница инцидента попыталась успокоить других пассажиров, сообщив им, что «это всего лишь телефон, пожара нет».

После непродолжительной задержки поезд двинулся дальше, но уже без владелицы сгоревшего гаджета.

В работе линии метро изменений не произошло, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что смартфон Samsung загорелся в самолете во время полета.