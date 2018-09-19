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В московском метро у пассажирки загорелся телефон
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В московском метро у пассажирки загорелся телефон 

Ридус + ещё 1 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Загоревшийся в сумочке одной из пассажирок московского метро телефон привел к задымлению в вагоне, в результате чего на станции «Кузнецкий мост» движение поездов было приостановлено.
Женщина сразу же покинула вагон и обратилась к сотруднику метрополитена. Тот вытащил из дымящейся сумочки обгоревшие купюры и документы, сообщает ФАН.
Виновница инцидента попыталась успокоить других пассажиров, сообщив им, что «это всего лишь телефон, пожара нет».
После непродолжительной задержки поезд двинулся дальше, но уже без владелицы сгоревшего гаджета.
В работе линии метро изменений не произошло, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что смартфон Samsung загорелся в самолете во время полета.
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