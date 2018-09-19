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В Новой Москве построят современный учебный корпус
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В Новой Москве построят современный учебный корпус 

Каховка + ещё 1 6 часов назад
Фото: Каховка
В Новой Москве построят современное образовательное учреждение. Его возведут на территории поселка Воскресенский.
«На территории посёлка Воскресенское планируется построить новый учебный корпус, который рассчитан на 300 детей, включая дошкольное отделение на 100 мест. В нём проработаны архитектурные и технологические решения, которые соответствуют всем современным требованиям комфортности и безопасности для детей», — пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Учебный корпус будет располагаться на месте сноса старого объекта, его построят за счёт бюджетных средств. Площадь земельного участка, рассматриваемого под строительство детского учреждения — около 10 тысяч кв. метров. Высота здания не превысит 17 метров.
Как отметил ранее Мэр столицы Сергей Собянин, в Новой Москве постепенно решается вопрос нехватки детсадов и в первую очередь для микрорайонов, где идёт новая застройка и отмечена высокая рождаемость. ​
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